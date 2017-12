Daniela Santanchè ha esibito su Instagram una prova, diciamo così, della sua femminilità. La parlamentare di Forza Italia, che ha annunciato il suo passaggio a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, ha condiviso una foto che riprende le sue gambe e i suoi piedi. Spiccano le scarpe di rosso acceso, con tacco dodici. Santanchè ha messo come corredo dell’immagine la scritta «Tacco 12: filosofia di vita #femminacomelaguerra».

Daniela Santanchè e la foto col tacco dodici rosso sgargiante

L’hashtag è stato utilizzato in passato da numerose donne iscritte a Instagram per condividere foto sensuali che esaltano la loro femminilità. Appare curioso che anche Daniela Santanchè, una politica con esperienze di governo, abbia deciso di utilizzare in questo modo la sua immagine. Sopratutto dopo che la deputata di Forza Italia ha annunciato un nuovo cambio di partito. Si tratta infatti della quarta formazione politica in cui Santanchè militerà. Dopo gli esordi in Alleanza Nazionale, prima in qualità di amministratore provinciale e poi deputata grazie all’appoggio politico di Ignazio La Russa, Daniela Santanchè è passata a La Destra di Francesco Storace, di cui è stata candidata alla presidenza del Consiglio, dopo che aveva rotto con AN per la fusione con Forza Itlalia nell’ormai disciolto Popolo della Libertà. Successivamente l’imprenditrice e politica è passata al Pdl come sottosegretario del Governo Berlusconi, quando la Destra si è sostanzialmente esaurita, per rimanere in Forza Italia quando il Pdl è stato chiuso.

Daniela Santanchè ora ritorna a destra con Fratelli d’Italia, riabbracciando il suo antico mentore Ignazio La Russa, che non aveva seguito quando con Giorgia Meloni aveva rilanciato la formazione di destra chiudendo in anticipo l’esperienza non soddisfacente del Popolo della Libertà. Santanchè in questi anni è diventata protagonista delle cronache politiche e non anche per la sua relazione, poi conclusa, con Alessandro Sallusti, direttore del Giornale e importante voce del centrodestra italiano, anche se da giornalista e commentatore.

Foto copertina: profilo Instagram di Daniela Santanchè