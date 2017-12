I ladri svaligiano casa: il proprietario pubblica il video su Facebook

I ladri entrano in casa e portano via oggetti in oro, argento e denaro. Il proprietario decide di pubblicare il video dell’incursione dei malviventi su Facebook. È accaduto a Pero, in provincia di Milano. Le immagini caricate sul social network dalla vittima del furto, Vincenzo Russo, hanno fatto il giro della rete e sono state consegnate anche alle forze dell’ordine. Lo racconta oggi il quotidiano Il Giorno in un articolo a firma di Roberta Rampini.

I ladri entrano in casa, il proprietario pubblica il video su Facebook

Il furto è avvenuto lunedì pomeriggio verso le 18 in una villetta di viale Della Liberazione. I ladri hanno scavalcato la recinzione e forzato una porta blindata al piano terra per poi entrare in casa e rubare preziosi e soldi. Il proprietario era lontano dalla sua abitazione e ha deciso di rendere pubbliche le immagini catturare dalle telecamere per denunciare l’accaduto e mostrare il volto dei delinquenti, sperando che qualcuno possa riconoscerli. Le immagini sono state molto condivise su Facebook e in tanti hanno manifestano, nei commenti, la loro indignazione. Qualcuno, come capita spesso in questi casi, si è spinto fino a invocare la giustizia fai da te. A casa di Russo sono intervenuti carabinieri e polizia per fare rilievi e avviare la indagini. «So – è una dichiarazione del proprietario riportata dal Giorno – che forse le foto non andrebbero pubblicate, ma visto che i delinquenti infrangono la legge e non gli interessa delle conseguenze, ho deciso di fare anch’io così. Si vedono in faccia molto bene, magari non sono andati lontano e riusciamo a trovarli. Ho girato per il paese alla ricerca dei delinquenti».