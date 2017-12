«Scrive che è l’ultimo esperimento e che ormai si definisce uno stato nucleare. E non farà più niente. Non attaccherà mai nessuno». È quanto affermato in tv nel corso di ‘Che fuori tempo che fa’ tra le risate degli altri ospiti dal senatore di Forza Italia Antonio Razzi parlando di Kim Jong-un, il temuto leader nordcoreano. Durante la trasmissione di Fabio Fazio il parlamentare ha mostrato una lettera inviatagli – dice – proprio dal dittatore.

(Video da Corriere Tv)