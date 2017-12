Il gruppo di protezione civile di CasaPound Italia dice di non avere connotazione politica

Lo sapete che un’associazione di volontari della protezione civile, che ha la sigla di CasaPound nel nome, che ha l’indicazione del movimento della tartaruga nella testata del suo sito internet e che condivide sui suoi account Facebook post di CasaPound, dice di non avere connotazione politica? È quello che è appena successo su Twitter a La Salamandra CPI, un gruppo di persone che ha sponsorizzato un evento patrocinato dal Comune di Roma.

LA SALAMANDRA CPI, L’EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE

Si tratta della quinta edizione di Corriamo per l’autismo, che si è svolta lo scorso 3 dicembre, e che ha avuto tra gli sponsor e i promotori anche La Salamandra CPI. Quando, però, questa cosa è stata fatta notare, chi gestisce gli account social del gruppo di volontari di protezione civile ha immediatamente precisato: «il nostro gruppo di protezione civile non ha nessuna connotazione politica, è composta da persone che su base #volontaristica aderiscono». Con tanto di hashtag per la parola ‘volontaristica’. E vabbè.

LA SALAMANDRA CPI, I LEGAMI EVIDENTI CON CASAPOUND

Ad ogni modo, è un autogol clamoroso. Immediatamente, altri utenti dei social network sono stati sguinzagliati alla ricerca di legami tra La Salamandra CPI e il movimento della tartaruga. Ovviamente, non c’è stato bisogno di fare le pulci a questa collaborazione: è sotto gli occhi di tutti. Si vede nel nome (con tanto di sigla di CasaPound Italia), si vede nella testata del sito internet di La Salamandra CPI che reca la scritta «Gruppo Protezione Civile CasaPound Italia», si vede nelle condivisioni di articoli e di post sui social network.

In passato, addirittura, alcuni esponenti locali di CasaPound hanno dichiarato che il movimento della tartaruga «ha un proprio gruppo di protezione civile». Mentre, da una fotografia, sembrerebbe che addirittura Roberto Spada (proprio lui) abbia indossato in passato, durante una manifestazione sportiva, una felpa con il logo de La Salamandra CPI. Il logo, tuttavia, non è distintamente riconoscibile, La Salamandra CPI ha smentito via Twitter e noi accogliamo il beneficio del dubbio. Ma che La Salamandra CPI sia priva di «connotazione politica» sembra davvero difficile da accettare.