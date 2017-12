Sahar Tabar è diventata uno dei nomi più letti e condivisi sui social media di tutto il mondo per il suo look ispirato ad Angelina Jolie. Come raccontato in numerosi articoli poi diventati virali, Sahar Tabar sarebbe una grande fan di Angelina Jolie, così appassionata dall’attrice americana da essersi sottoposta a cinquanta operazioni chirurgiche al volto per rendere il suo viso il più assomigliante possibile a quello dell’ex moglie di Brad Pitt. I risultati delle operazioni al volto sarebbero, se fossero veri, disastrosi, visto che il viso di Sahar Tabar appare avere forme mostruose, completamente deformato. Ci sono però molte ragioni per credere che la storia di Sahar Tabar, come apparso sin dall’inizio, sia una bufala. La ragazza iraniana non si è mai sottoposta a cinquanta operazioni chirurgiche, ma ha semplicemente usato, con enorme maestria, trucco e Photoshop per essere una cospplayer sui social media.

SAHAR TABAR, LA BUFALLA DELLE 50 OPERAZIONI DI CHIRURGIA PLASTICA PER ESSERE COME ANGELINA JOLIE

Sui suoi diversi profili Instagram non risulta affatto che lei sia una fan di Angelina Jolie; sembra invece sia una cosplayer che cerca di imitare la protagonista della Sposa Cadavere di Tim Burton. Come notato da Snopes, un sito di debunking americano, su un altro profilo Instagram di Sahar Tabar è apparso un messaggio in cui erano sostanzialmente smentite le notizie apparse sui siti di tutto il mondo. «Ciao cari follower, la foto che state osservando, anche se mi piaceva, l’ho mantenuta online…Devo dire che ho fatto qualche operazione chirurgica, ma non cinquanta, e i siti esteri così come le TV sono stati molto poco obiettivi nel modo in cui hanno parlato delle mie foto. Ho pensato che queste persone vivano nel diciottesimo secolo e non hanno mai visto o sentito parlare di tecnologia o trucco, visto quanto sono stati sorpresi».

Sahar Tabar quindi è ragionevolmente una cosplayer, che si è rifatta il volto con un ritocco e magari ingrossato le labbra, e attraverso il trucco e il make up tecnologico garantito da Photoshop è apparsa con una forma del voltomolto diversa dalla sua vera immagine. Le sue foto su Instagram, in realtà per nulla sconvolgenti, sono diventati virali solo dopo che è stata descritta come una fan di Angelina Jolie che si è sottoposta a operazioni chirurgiche per assomigliarle, ma questo appare assolutamente infondato come rimarca Snopes così come altri sit.