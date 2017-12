Nina Moric nuda in doccia. Non è per una commedia degli anni settanta, con le celebri scene in doccia di Gloria Guida, ma per chiedere finanziamenti a una Ong, Sol.Id, nome completo è Solidarité Identités, promossa da CasaPound per attività di solidarietà all’estero. La foto di Nina Moric nuda è seguita a un lungo post su Facebook in cui l’attivista della formazione di estrema destra chiedeva ai suoi fan di donare soldi a Sol.id, al fine di sostenere le opere di solidarietà in Siria.

NINA MORIC NUDA IN DOCCIA PER CASAPOUND IN SIRIA

«POST SERIO che vi chiedo di far girare:I prebenisti credono che chi mi segua sia un fascista cattivo o semplicemente un morto di figa, ho già avuto dimostrazione del fatto che si sbaglino, insieme abbiamo trovato lavoro a decine di italiani in quella fascia d’età in cui sembrava ormai impossibile, abbiamo comprato libri a bambini che non so senza di noi come avrebbero fatto, abbiamo comprato una carrozzina per i ragazzi disabili e un letto elettronico per un malato di SLA. Abbiamo già fatto tanto, ma oggi vi chiedo un altro sforzo, soprattutto a chi non ha partecipato alle prime operazioni. Sol.id la Onlus di cui faccio parte ha già regalato 4 ambulanze all’ospedale di Damasco, ora vogliamo fare qualcosa per i bambini di Aleppo, vogliamo dare il via alla ricostruzione di una strutturata per la loro istruzione, per farli giocare, per farli sentire di nuovo bambini». Nina Moric ha chiesto in particolare una donazione per aiutare i bambini di Alepo, scrivendo ai suoi fan di rinunciare a offrirle il caffè o un kebab, per finanziare Sol.id. Come rimarcato dalla modella croata, l’obiettivo è non far “scappare” i piccoli siriani, e permettergli di ricostruire il loro Paese, rimarcando così la visione nazionalista e conservatrice della Ong legata a CasaPound. «Bambini che non scapperanno e che non verranno a cercare gloria in Europa, ma che da grandi si alzeranno le maniche e ricostruiranno uno dei paesi più belli del mondo, la Siria. Mi rivolgo soprattutto a voi che ogni giorno mi offrite, cene, caffè, regali, kebab, aperitivi e qualsiasi genere di cosa, oggi il vostro caffè lo accetto volentieri, i soldi che vi ho fatto risparmiare usateli per un piccolo contributo a Sol.id, con bonifico o Pay Pal. Mi rivolgo anche alle tante piccole aziende che spesso mi scrivono di volermi pagare per sponsorizzare prodotti dietetici, t-shirt, costumi, assorbenti con le ali, yogurt che stimolano l’intestino, vibratori, occhiali da sole e qualsiasi cosa che io quasi mai ho accettato, siccome in Siria a Gennaio o Febbraio ci andrò anche io a portare i nostri contributi, mi farebbe piacere portarvi (i vostri prodotti)con me, per quei giorni intendo accettare qualunque collaborazione e i miei post avranno più visibilità, cosa molto importante per voi e il mio compenso lo donerò alla causa siriana. Siamo tanti e insieme possiamo fare veramente tanto, so che non mi deluderete».

LEGGI ANCHE > GLI STRANIERI DELLA JUVE PROTAGONISTI DELLA RISSA SONO ALEX SANDRO, CUADRADO E LIECHTSTEINER SECONDO DAGOSPIA

SOL.ID, L’ONG CHE PIACE A NINA MORIC VICINA A CASAPOUND

Il post serio di Nina Moric ha avuto però un basso engagement sul suo profilo social, come prevedibile visto il tema. I pochi like hanno suggerito alla modella croata, o al suo social media manager, di trovare una formula più originale, diciamo così, per promuovere l’Ong di CasaPound. Ecco allora che è arrivata una foto di Nina Moric nuda in doccia, corredata di queste parole.«Facebook mi ha abbassato la visibilità del post precedente riguardante le donazione per la Siria.Ho pensato che era giusto combattere. Dateci un occhio. 😇Nuda ma per una giusta causa 🇸🇾». Benchè sul suo sito non sia esplicitato, Sol.Id è una onlus legata a CasaPound, che promuove progetti di solidarietà verso i popoli che stanno combattendo per la propria identità. In Siria l’Ong vicina all’estrema destra aiuta la popolazione siriana di religione sciita.

Foto copertina: profilo Facebook di Nina Moric