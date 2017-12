Il Tempo come gli hater: in prima pagina una foto di Laura Boldrini imbavagliata

Il macabro fotomontaggio di Matteo Salvini imbavagliato davanti a un drappo delle Brigate Rosse, immagine che si è diffusa in rete dopo la pubblicazione su Facebook del 3 dicembre, ha sollevato in queste ore un coro di condanna per gli autori del post e di solidarietà per il segretario della Lega Nord. Il quotidiano Il Tempo ha però deciso di commentare il caso in un modo quantomeno inopportuno: con un altro simile fotomontaggio, che mostra davanti al simbolo delle Br la presidente della Camera Laura Boldrini, accusata dal giornale romano di non aver speso, a differenza degli altri colleghi politici, alcuna parola per il del leader del Carroccio.

IL TEMPO, FOTOMONTAGGIO DI LAURA BOLDRINI IMBAVAGLIATA IN PRIMA PAGINA

Il quotidiano Il Tempo considera la foto di Laura Boldrini imbavagliata una provocazione per la quale si aspetta una «solita, stucchevole, tiritera politicamente corretta». «E adesso indignatevi come nessuno s’è indignato per il post brigatista contro Salvini. Dai, vi aspettiamo al varco», si legge nell’articolo che accompagna il nuovo fotomontaggio. Si tratta evidentemente di una maniera efficace per polemizzare e attaccare una persona poco gradita. Che non aiuta però il confronto pubblico, politico e non, a curarsi del virus dell’odio e della violenza verbale. La stampa che fa quello che fanno gli hater sul web non è mai una buona notizia.

