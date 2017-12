Daniele Bossari è il vincitore del Grande Fratello Vip 2017. Il conduttore TV ha vinto la finale, in cui è stato contrapposto a Luca Onestini nell’ultima sfida tra i concorrenti arrivati all’ultima puntata. Il duello per l’assegnazione della vittoria al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è stato preceduto dalle ultime eliminazioni dalla casa.

DANIELE BOSSARI VINCITORE GRANDE FRATELLO VIP 2017, GUIDA ALLA FINALE

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2017 sono stati esclusi dalla sfida finale Raffaello Tonon, che ha garantito l’accesso all’appuntamento conclusivo a Luca Onestini, mentre tra i Vip sono state eliminate prima Aida Yespica, poi Giulia De Lellis che hanno perso il televoto contro Daniele Bossari. L’ultima eliminata è stata la modella ceca Ivana Mrzova, che ha così lasciato nella casa del Grande Fratello Vip 2017 gli ultimi due sfidanti, Bossari e Luca Onestini, con il 52% delle preferenze del pubblico che ha votato da casa. Ancora una volta Daniele Bossari è stato premiato dal consenso dei telespettatori, e ha così ottenuto la vittoria al reality show che l’ha visto tra i principali protagonisti. Il bacio di Ilary Blasi ha suggellato il sucesso del conduttore TV.

IL VIDEO DELLA VITTORIA DI DANIELE BOSSARI AL GRANDE FRATELLO VIP 2017

La puntata finale del Grande Fratello Vip 2017 è stata intervallata da molti episodi curiosi in studio. La conduttrice Ilary Blasi è stata sorpresa dall’arrivo dei tre figli in studio, mentre suo marito Francesco Totti è rimasto in camerino ad attendarla. Uno dei momenti più curiosi è stata la sfida della vasca tra Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio, finito in parità: il premio sarebbe stata una serata con Joe Randagio. Tutti gli eliminati dalla finale del Grande Fratello Vip 2017, Aida Yespica, Giulia De Lellis, Ivana Mrzova e Raffaello Tonon sono intervenuti in studio, dove hanno potuto dialogare con fidanzati, o amici. Daniele Bossari è stato “visitato” dalla famiglia composta da sua moglie Filippa Lagerback e dallo loro figlia Stella, e si è commosso. La finale si è conclusa in ora tarda, ben dopo l’una di notte, e ha concluso la trasmissione di maggior successo dell’autunno 2017.

Foto copertina: screenshot da profilo Facebook di Grande Fratello Vip