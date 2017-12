Chiara Ferragni rifiuta gli scatti di Barillari, Oliviero Toscani: «Lui sarà sempre un grande fotografo, lei non verrà ricordata da nessuno»

Quanto sono effimeri 11,1 milioni di followers su Twitter? Prova a spiegarlo il fotografo Oliviero Toscani, commentando un aneddoto toccato in sorte alla fashion blogger Chiara Ferragni. La compagna di Fedez, che tra qualche mese partorirà il piccolo Leone, avrebbe rifiutato nello scorso week end degli scatti del celebre fotografo Rino Barillari.

CHIARA FERRAGNI, L’ANEDDOTO CON BARILLARI

Quest’ultimo – che ha avuto l’onore di immortalare papi e presidenti della Repubblica – ha incrociato la Ferragni in un ristorante di Roma (dove la fashion blogger si trova per motivi di lavoro). Quando però ha provato a usare la sua macchina fotografica per farle qualche ritratto, gli è stato intimato di abbandonare il locale.

CHIARA FERRAGNI, L’ANATEMA DI OLIVIERO TOSCANI

«Rino resterà sempre un grandissimo fotografo – ha commentato il collega Toscani – mentre di Chiara Ferragni, tra qualche anno, non si ricorderà più nessuno». Eppure, la compagna di Fedez è ritenuta universalmente una leader nel campo della moda, in grado di influenzare – secondo le classifiche di Forbes – una fetta incredibile di abitanti del nostro pianeta.

La Ferragni «vive» di Instagram, di selfie e di immagini. Come mai ha rifiutato la foto di uno dei più famosi paparazzi italiani? Sarà stato il tonnarello cacio e pepe indigesto che stava consumando all’interno del ristorante romano? Oppure la drastica decisione di evitare qualsiasi scatto non autorizzato? Ai posteri l’ardua sentenza. Sempre se si ricorderanno dell’esistenza di Chiara Ferragni.