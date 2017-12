Fallo protetto: una coppia gay per lo spot Coop | VIDEO

Si incontrano in un bar, scatta la passione. Sì, ma con che protezioni? Coop sensibilizza in occasione della Giornata mondiale contro l’HIV promuovendo i profilattici economici della linea Fallo protetto.

Lo spot e la campagna “Fallo protetto” hanno riscosso un certo successo sui social. «Fantastico spot – ha commentato un utente sulla pagina Facebook ufficiale – sarebbe da mandare pure in TV per scardinare qualche stupido pregiudizio che ancora in Italia ha terreno fertile». «Dovreste tenerne di più sopratutto nei punti vendita con casse automatiche nei centri commerciali frequentati da giovani, dove vanno facilmente in esaurimento. Prezzo imbattibile, confezione che è un capolavoro», aggiunge un altro.