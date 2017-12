Wanda Nara sta vivendo un momento professionale molto felice. La modella e showgirl argentina è la procuratrice, oltre che la moglie, di uno degli attaccanti più contesi del mondo, l’interista Mauro Icardi. Il centravanti nerazzuro, ancora in rete nell’ultima partita contro il Chievo che ha riportato l’Inter in vetta da sola alla classifica di serie A, sta vivendo la sua miglior stagione, e la moglie ne è la più visibile e vocale tifosa su mezzi di comunicazione e social media.

WANDA NARA IN FOTO CON UN CAVALLO SU INSTAGRAM E FACEBOOK

Tra le sue diverse attività di Wanda Nara in Icardi c’è anche la professione di stilista. La moglie dell’attaccante dell’Inter ha lanciato la Wan Collection nel 2017, una collezione di moda firmata da lei. Per presentare le sue nuove creazioni Wanda Nara ha posato su Facebook così come su Instagram in modo senz’altro curioso. La showgirl argentina ha infatti condiviso due fotografie in cui è ritratta con un abito lungo, generoso spacco sulle gambe, stivali con tacco altissimo e un curioso partner nell’immagine. Wanda Nara è infatti ritrattata a fianco di un cavallo, prima di volto, e poi in una foto scattata mentre la modella argentina è ritratta di spalle. Una scelta piuttosto bizzarra, che ha suscitato diverse ironie sui social media, come era facilmente preventivabile. Numerose le battute sull’animale, così come i paragoni con Cicciolina, protagonista di diversi film hard con il cavallo.

Wanda Nara, dopo il periodo più scandalistico legato alla tormentata separazione da Maxi Lopez, e l’inizio con la relazione con il suo attuale marito Mauro Icardi, ha cercato di modificare la sua immagine, anche se non ha mai rinunciato a pose sensuali sui social media. Chissà se il cavallo anticiperà una linea di vestita ispirata a toni rurali, in qualche modo agresti o campestri, oppure è una ironia sulla zebra, la prossima avversaria dell’Inter.

Foto copertina: profilo Instagram di Wanda Nara