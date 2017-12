Rita Bellanza sembrava destinata a essere la grande protagonista di X Factor edizione numero 11. La sua interpretazione commovente e appassionata di uno dei brani più amati di Vasco Rossi, Sally, aveva conquistato i social media italiana. Una simile impressione positiva era stata generata dalla infanzia molto difficile della aspirante cantante, che è stata più volte data in affido dopo che il padre l’ha abbandonata a soli sette anni. Sembrava nata una stella pronta per conquistare non solo la trasmissione ma anche platee più ampie, e invece in poche settimane tutto è cambiato.

RITA BELLANZA RACCONTA LA SUA ELIMINAZIONE A X FACTOR

Dopo l’iniziale e diffuso apprezzamento per la concorrente di X Factor è però arrivato un periodo difficile, coinciso con l’eliminazione dalla trasmissione. Deciso in particolar modo dal pubblico più giovane, dopo ripetute difficoltà mostrate da Rita Bellanza nelle esecuzioni delle canzoni. In una lunga intervista a Luigi Bolognini per La Repubblica la ex concorrente di X Factor racconta di aver iniziato a stonare per due motivi: l’emozione, e la mancanza di tecnica. «Ho due spiegazioni. Prima, l’ emozione. Libero di non crederci, ma nelle prove sono sempre stata perfetta. Ma erano partite amichevoli, per dirla in modo calcistico. Nella competizione cambiava tutto: appena si accendeva la lucetta sulla telecamera, trac, in me si spegneva la luce. Quel palco ti risucchia l’ anima. La voce. Mi manca la tecnica e sono la prima a saperlo. So bene di essere capace di prestazioni splendide come pessime, senza un motivo preciso. Ma voce ed emotività si legano tra di loro. Forse ho sbagliato a partire così forte, ho suscitato troppe aspettative». Rita Bellanza non dà la colpa a Levante per le canzoni che ha scelto per lei, al contrario ha solo parole di ringraziamento per lei.«Io Levante devo solo ringraziarla, per come mi ha seguito e difeso… Anche In questo misero show di Renato Zero, l’ ultima che ho cantato, era fantastica. E poi, non lo dico come scusa, mi è saltata la base in cuffia e ho dovuto improvvisare l’ inizio».

La concorrente di X Factor pronostica che la trasmissione sarà vinta dai Maneskin oppure da Lorenzo Licitra, e rimarca come si iscriverebbe ancora al programma di Sky. Bellanza confida a Luigi Bolognini di Repubblica di non voler essere considera un caso umano per la sua difficile storia familiare, e rimarca di non aver alcun interesse nell’incontrare di nuovo suo padre. «Spero e credo di non essere stata eliminata prima per questo motivo, la cosa mi renderebbe furibonda. E io non sono la ragazza presentata nei filmati introduttivi, sono molto di più e di diverso. Anzitutto non saprei neppure riconoscere il suo viso (di suo padre, Nda). E poi è l’ unica persona che non mi tocca e non mi ha mai toccato il cuore. Il capitolo è chiuso, ho un’ altra famiglia ed è fantastica».

Foto copertina: profilo Facebook di Rita Bellanza