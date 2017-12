I tifosi del Benevento sapevano già tutto: ecco la previsione del gol di Brignoli | VIDEO

La chiamano la città delle streghe, per via del liquore. Ma Benevento, da oggi, può essere considerata a buon diritto anche la città dei veggenti. O, meglio, dei veggenti-tifosi. Sui social network circola questo video, girato allo stadio durante Benevento-Milan da alcuni supporter della squadra che, fino a ieri, non aveva raccolto nemmeno un punto in Serie A. A scovarlo è la redazione di Sportface.it: nelle immagini si vedono alcuni tifosi del Benevento che dichiarano – smartphone alla mano – «stiamo facendo un video prima del gol».

GOL BRIGNOLI PREVISTO, ECCO COSA SUCCEDE ALLO STADIO

Qualcuno, sugli spalti, è ancora più preciso: «Brignoli, Brignoli, vai Brignò», riferendosi al portiere della formazione campana che si stava posizionando in area di rigore. Sorrisi e atmosfera di festa, nonostante il Benevento – in quel preciso istante – stesse perdendo. Per rendere più solida la profezia, l’autore del video inquadra anche il suo orologio. Non si scappa: sono esattamente le 14.25. Pochi secondi dopo, infatti, accade proprio quello che era stato profetizzato da questo gruppo di tifosi: punizione di Cataldi, cross in area e stacco del portiere Alberto Brignoli. Il volo d’angelo regala il gol del 2-2 contro il Milan e il primo punto della stagione in Serie A per il Benevento.

GOL BRIGNOLI PREVISTO, IL VIDEO

Ovviamente, il resto è euforia allo stato puro. Lo stadio intero esulta, compresi i tifosi che avevano previsto tutto. Magia o colpo di fortuna? Nella città delle streghe, della favola calcistica di una squadra fanalino di coda del campionato ma che lotta ogni domenica come se stesse giocando una finale, può succedere anche questo.