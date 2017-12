Nadia Toffa sta meglio, il suo post su Facebook: «Ho preso una bella botta, ora tengo duro»

«… Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino… ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me… Torno presto». È il messaggio che l’inviata de Le Iene Nadia Toffa, dopo il malore accusato ieri a Trieste, ha voluto pubblicare sul profilo Facebook del suo programma. Stasera la puntata domenicale de Le Iene (normalmente condotta dalla Toffa con Nicola Savino e Giulio Golia) andrà regolarmente in onda su Italiauno.

NADIA TOFFA STA MEGLIO, IL SUO POST SU FACEBOOK

Stamattina erano giunte delle notizie di miglioramento delle condizioni della giovane inviata del programma Mediaset ricoverata da ieri sera al San Raffaele di Milano. Stando a quanto riferito in tarda mattinata dall’Ansa citando fonti vicine alla paziente, la giornalista ha passato una notte tranquilla. Oggi è prevista per lei una giornata di controlli ed esami. In casi del genere, le novità cliniche sulla prognosi sono attese non prima di 24 o 48 ore. Ma è bastato il messaggio su Facebook per rassicurare tutti.

(Immagine: screenshot dalla pagina Facebook de Le Iene)