Cecilia Rodriguez ‘conquista’ il primo tapiro e attacca Barbara D’Urso: «Mi ha distrutto, non andrò da lei»

Cecilia Rodriguez attacca il modo di fare «giornalismo» di Barbara D’Urso. Nel corso della ‘cerimonia’ di consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, inviato del programma Mediaset Striscia la Notizia, la sorella di Belen Rodriguez, appena uscita dall’esperienza del GF Vip, ha attaccato la presentatrice di Pomeriggio Cinque.

CECILIA TAPIRO, L’ATTACCO A BARBARA D’URSO

«Diciamo che non è mai stata carina nei nostri confronti – ha dichiarato Cecilia Rodriguez – e appena ha avuto la possibilità di distruggere pure me l’ha fatto. Io non ho il piacere di andare lì». Un attacco frontale, insomma, che fa seguito all’invito – declinato dalla show girl – di partecipare al salotto televisivo della famosa conduttrice.

Fuoco alle polveri, dunque. Anche se, a quanto pare, la scelta della Rodriguez è personale e non coinvolge in alcun modo il suo nuovo fidanzato Ignazio Moser. Quest’ultimo, infatti, ha smentito di aver rilasciato una dichiarazione in cui si diceva che non avrebbe partecipato al programma della D’Urso per la maniera in cui era stata trattata Cecilia.

CECILIA TAPIRO, IL RAPPORTO CON IGNAZIO MOSER

In ogni caso, l’intervento di Valerio Staffelli – che ha consegnato alla show girl il primo Tapiro d’Oro della sua carriera – è stata l’occasione per parlare dell’esperienza di Cecilia e Ignazio nella casa del GF Vip: «Sembravamo due 15enni. Non siamo stati capaci di trattenerci. Del resto, nella casa, non c’era molto altro da fare».