Noel Gallagher si esibisce a X Factor Italia. E Liam la prende benissimo | VIDEO

Ieri a X-Factor c’è stato Noel Gallagher, uno dei due Oasis, ospite in studio. Noel ha suonato con i suoi High Flying Birds e ha portato anche l’emozionante “Don’t Look Back in Anger”.

Il fratello Liam non ha decisamente apprezzato l’esibizione.

I wanna congratulate rkid on his performance on X factor tnight it’s a yes from me as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 30 novembre 2017

“Voglio congratularmi con Our Kid per la sua performance a X Factor. Per me è un sì”, ha ironizzato su Twitter l’ex-compagno di band. “Nessun cazzo di commento dalla stampa inglese – ha aggiunto in un secondo tweet – quell’essere raccapricciante si è reso ridicolo. Chissà cosa ne pensa il suo amico Wellard”. Paul Weller ha collaborato nell’ultimo album di Noel.

Not a fucking peep from the uk press bout the creepy 1 embarrassing himself on X factor wonder what is mate WELLARD thinks bout it LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 1 dicembre 2017

Noel ha presentato a X Factor Italia il suo nuovo album in uscita “Who Built the Moon?”. Sul palco il fratellino di Liam ha cantato la sua “Holy mountain”.

Gli Oasis si sono sciolti ufficialmente nell’ottobre del 2009. No, non corre buon sangue tra Liam e Noel.