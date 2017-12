Il Napoli interviene su Matteo Salvini: «Non abbiamo accettato le sue scuse»

«Per una questione di educazione abbiamo incontrato e ascoltato ieri sera Matteo Salvini che soggiornava nel nostro albergo. Salvini voleva porgere le sue scuse per le dichiarazioni contro i napoletani fatte in passato. Non le abbiamo accettate ma lo abbiamo ascoltato volentieri». Con questo tweet il Napoli interviene sul Salvini gate.

MATTEO SALVINI E LA FOTO CON INSIGNE E CALLEJON

Oggi è girata molto in rete la foto di un incontro di Matteo Salvini e due calciatori del Napoli. Lorenzo Insigne e José Callejon hanno incontrato il leader della Lega Nord a Castel Volturno (Caserta), dove si trovava per un’iniziativa politica. Oggi il segretario del Carroccio ha incontrato invece i suoi militanti accompagnato dal coordinatore Regionale Gianluca Cantalamessa e quello della provincia di Napoli Biagio Sequino. Ieri sera c’è stato solo un faccia a faccia (e un selfie) con i due attaccanti, accompagnati dal vice presidente della società Edoardo De Laurentiis.