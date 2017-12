Il Crotone si mangia un gol, il telecronista Rai: «È da colluttazione, uno così lo picchiamo» | VIDEO

«Questo è davvero da colluttazione: uno che si mangia un gol così nello spogliatoio lo picchiamo». Non è uno dei soliti commenti da bar dello sport postato sui social network ma quanto affermato nel corso di una telecronaca da una giornalista di Rai Sport. Ieri sera, mentre raccontava la partita di calcio tra Genoa e Crotone, incontro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, il telecronista Marco Lollobrigida si è lasciato andare ad espressioni inconsuete.

Genoa-Crotone, commento da bar dello sport del telecronista Rai

È il 43esimo minuto di gioco, le due squadre sono ancora ferme sullo 0 a 0 quando gli ospiti costruiscono una buona azione per andare in vantaggio. Alla trequarti il centrocampista crotonese Stojan serve un ottimo assist al compagno di squadra Crociata, che però, entrato in area, solo davanti al portiere, manda la palla sull’esterno della rete. Gol mancato clamorosamente. «Uno così lo picchiamo», dice il telecronista. Per la cronaca l’incontro si è concluso con il risulato di 1 a 0 a favore dei padroni si casa.