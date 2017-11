«All’infame di m***a di Manuel io dico fuck!». Sta facendo discutere un video, postato da Selvaggia Lucarelli, dove si vedono i festeggiamenti di Fedez dopo l’ultima puntata di X Factor. A mandare a quel paese l’altro giurato del talent show, con cui spesso il rapper si è scontrato, è l’avvocato di Fedez. Come spiega Selvaggia il video l’ha caricato Matt di Matt e Bise ed è stato poi rimosso.

«Caro Manuel Agnelli – riporta l’editorialista de Il Fatto – stasera brinda pure tu a quelli che incassano le sconfitte con sportività e leggerezza». «Ma che problema ha quest’anno Fedez? Perché questa assoluta mancanza di leggerezza?!», chiosa Lucarelli.

guarda il video:

Manuel Agnelli Fedez: i precedenti

Nella quinta puntata andata in onda giovedì 23 novembre in prima serata su Sky Uno è stato eliminato Gabriele Esposito, membro degli Under Uomini di Fedez, dopo lo scontro con Rita Bellanza. Dopo la sfida c’è stato un duro diverbio tra il rapper e il collega Manuel Agnelli. Sono volate parole grosse, nell’imbarazzo generale: più volte Mara Maionchi e la conduttrice Daniela Collu hanno cercato di porre fine al litigio, inutilmente.