Che fine ha fatto Gian Piero Ventura? È in vacanza a Zanzibar

Come recita la canzone “un tuffo dove l’acqua è più blu, niente di più”. L’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura si trova in vacanza a Zanzibar dopo la cocente sconfitta e i fibrillanti giorni dell’esonero. Ventura era tornato a Bari dalla moglie e poi sembrava svanito nel nulla. Il «Messaggero» l’ha beccato mentre si rilassa in Africa. E pubblica qualche scatto.

Intanto un Ventura palesemente distrutto a Zanzibar per la non qualificazione ai Mondiali. pic.twitter.com/l5hPoR3QCj — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) 30 novembre 2017

«In un villaggio turistico tra bagni e sole – si legge nel pezzo – evita di incontrare altri italiani e parlare del flop, aspettando una chiamata» «Le sconfitte non si possono spiegare con una sola verità» dichiarò Ventura dopo l’esonero. Poi scomparve, diventando invisibile. Probabilmente voleva rimanere tale». Fino a oggi.