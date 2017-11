CasaPound prende di mira i clochard. «Divieto di bivacco» a Bolzano

A Bolzano, città non certo amichevole per i senzatetto dati gli inverni rigidi, CasaPound ha affisso in Piazza della Vittoria, corso della Libertà e piazza Mazzini, dei manifesti contro i bivacchi nel quartiere Gries San Quirino.

Niente spazio alla solidarietà. I militanti sono andati dai senzatetto segnalando come lì non debbano stare.

«La situazione è oltre ogni limite, con residenti e commercianti esasperati da questi bivacchi di barboni che hanno preso la zona per un cesso a cielo aperto – interviene il consigliere di Cpi Andrea Farina- Nonostante le nostre continue sollecitazioni a Comune e Municipale per ristabilire il giusto decoro della zona, fino ad ora nulla è stato fatto».

«Tempo fa – continua Farina – il consiglio di circoscrizione ha approvato all’unanimità una mozione a riguardo che ho presentato congiuntamente al consigliere socialista Simoni, ma ancora non vediamo la volontà da parte dell’amministrazione di risolvere il problema», conclude la nota.