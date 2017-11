Max Pezzali alla sua festa: «Ecco perché Angelina Jolie fu scartata per Alessia Merz»

Angelina Jolie scartata per Alessia Merz è uno degli episodi più curiosi della carriera dell’attrice hollywoodiana. Avvenne nel 1998: l’icona mondiale di bellezza era ancora sconosciuta e poco più che ventenne e partecipò al provino per il film Jolly Blu, pellicola musicale che ripercorre l’esordio degli 883. La parte venne assegnata all’ex velina, all’epoca molto popolare.

Pochi giorni fa, alla festa a soppressa per i 50 anni di Max Pezzali, a Milano, il cantante è tornato sull’episodio curioso. La scelta fu del regista del film, Stefano Salvati: fu lui stesso a raccontare del provino dell’attrice americana qualche anno dopo a Tv Sorrisi e Canzoni. Spiegò che Angelina Jolie fu scartata per Alessia Merz perché era troppo sexy (e su questo non si può dargli torto) per un film musicale. I due avevano già lavorato insieme per il video della canzone di Antonello Venditti, Alta Marea, nel 1991. Il regista aggiunse anche di non essersi pentito della scelta, perché comunque l’ex velina era molto adatta alla parte e all’epoca parecchio nota in Italia.

LA FESTA DEI 50 ANNI DI MAX PEZZALI

Se Max Pezzali la pensi come lui, non è dato sapere. L’unico rammarico che ha confessato al party a sorpresa è stato quello per il figlio Hilo, che sta crescendo lontano da lui. Vive con la madre a Pavia, mentre il cantante abita a Pavia. Il frontman degli 883 ha soffiato 50 candeline. «Mi ero preparato alla botta», ha fatto sapere. La strategia è stata fingere di averli già compiuti. L’altra sera credeva di trascorrere una serata romantica con la compagna Debora Pelamatti e si è invece ritrovato in mezzo a una folla di amici festanti. Tra loro Francesco Renga e Nek (con i quali è in tour dal prossimo gennaio), Paola Iezzi, Nicola Savino e Syria. E per Angelina Jolie scartata per Alessia Merz, per citare una sua canzone, è meglio non avere «nessun rimpianto, nessun rimorso».

Foto copertina: uno screenshot dal video di “Alta Marea”, in cui comparve una giovanissima Angelina Jolie