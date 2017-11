Ha fatto discutere in queste ore la card, di pessimo gusto, comparsa dalla pagina «Per Matteo Renzi Insieme» e diventata virale sui social. Questo il claim:

«Il treno di Renzi non ha ucciso nessuno perché Renzi non ha un treno. La macchina di Grillo invece una famiglia l’ha davvero sterminata»

La pagina che l’ha diffusa (Per Matteo RENZI Insieme) convoglia sui social i contenuti provenienti da un gruppo in particolare. Non è una pagina collegata al Partito democratico. Il Pd ha dovuto prendere ufficialmente le distanze.

Ma chi c’è dietro la pagina che ha da poco raggiunto – in concomitanza con la Leopolda 8 – i 20mila iscritti? Tutto parte dal gruppo omonimo.

All’interno del gruppo ci sono ben oltre 19 mila iscritti, e tantissimi sono elettori, esponenti locali ed ex candidati Pd. I tre amministratori però sembrano solo dei tifosi: non ricoprono cariche piccole né nazionali. All’interno sembra di esser dentro il Club di Luigi Di Maio, in versione dem. Meme contro M5S, Salvini, Silvio. Post targati Matteo Renzi News (se non conoscete questa realtà vi consigliamo qualche articolo).

Benvenuti nel magico mondo dei “turborenziani”, ovvero gli ultras del Partito democratico e, specialmente, di Matteo Renzi. Una moltitudine di persone che il Nazareno non può certo gestire, così come i parlamentari M5S non possono gestire le pagine trash grilline. Come ben ricorda Puente sul suo sito i meme dei turborenziani però possono esser pericolosi. Esattamente un anno fa, novembre 2016, la senatrice del Partito Democratico, Maria Spilabotte, diffuse su Twitter una foto che non aveva nulla a che fare con l’evento di Piazza del Popolo in campagna referendaria.

La senatrice Pd Spilabotte pubblica una foto palesemente falsa della manifestazione di sabato a Piazza del Popolo #sivainpiazza pic.twitter.com/x8bgsUaz0y — Claudio Paudice (@clapaudice) 31 ottobre 2016

Quella foto, poi retwittata anche dall’account dei senatori Pd, era in realtà una manifestazione per la libertà di stampa. Semplice fotomontaggio. Chi l’aveva postata per prima?

Tania si scusa per l’errore fatto. Al tempo poi, dopo l’epic fail della senatrice, la pagina Facebook “Per Matteo RENZI insieme”, rimosse l’immagine in questione per far posto a quella pubblicata alle 7:40 del 31 ottobre 2016. Sul gruppo e sulla pagina stavolta però non capeggiano le scuse per la card di queste ore. Forse sarà questione di minuti. Forse.