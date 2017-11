Foto con gli amici, le cene in casa con la compagna, allenamenti in palestra, il tifo per l’Inter. Emerge tutto questo dal profilo social di Antonio Bini, aggressore che vicino alla Stazione Centrale di Milano ha preso a calci e pugni un tassista dopo la lite per un parcheggio. Il culturista ha staccato l’orecchio alla vittima con un morso.

Antonio, di Busto Arsizio, ha precedenti per rissa e lesioni personali. Ha preso a calci e pugni Pier Federico Bossi, gli ha staccato l’orecchio con un morso, in una mattina di novembre a Milano. Ora è sotto arresto, con accusa di lesioni gravissime.