L’avviso del medico ai pazienti: Â«Se vi siete giÃ  visitati su Google ora andate su YahooÂ»

È un avviso davvero singolare quello che un medico ha deciso di esporre in ambulatorio e destinato ai suoi pazienti. Si tratta di messaggio breve che esprime il disagio del professionista per la cattiva abitudine di molte persone provare a risolvere problemi di salute affidandosi al web e ai motori di ricerca. «Coloro che si sono già diagnosticati da soli tramite Google, ma desiderano un secondo parere, per cortesia controllino su Yahoo.com», è la frase stampata in bianco e nero su un foglio A4 e affissa alla porta. L’immagine ha fatto il giro della rete nei giorni scorsi, condivisa su Facebook da almeno 7mila utenti (un post del 13 novembre). Oggi dell’avviso parla il Corriere della Sera spiegando che la foto è stata inviata da un medico dell’Istituto dei Tumori di Milano che ha notato l’avviso appeso sulla porta dello studio di un suo collega.

(Immagini via Facebook)