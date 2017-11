Libero si preoccupa perché Mister Friuli non è italiano ma senegalese

Il nuovo Mister Friuli Venezia Giulia si chiama Alioune Diouf, ha 18 anni ed origini africane. È senegalese e non ha la cittadinanza. E tanto basta per far drizzare le orecchie ai giornali di area di centrodestra che oggi riportano la notizia del successo del ragazzo straniero, con tanto di foto, dalla prima pagina. E mentre il Giornale commenta l’elezione riportando i commenti sui social network di utenti che non gradiscono il verdetto e che si scatenano con messaggi anche offensivi e razzisti, Libero si interroga sulla necessità di scegliere in un concorso di bellezza un modello che non è nostro concittadino. «Perché premiare uno che non è italiano?», si legge nel sottotitolo dell’articolo. «Diouf, pura razza (o quasi)», è invece il titolo. Il tutto condito da un «Allarme invasione» a inizio pagina.

MISTER FRIULI, LIBERO SI CHIEDE PERCHÉ SCEGLIERE UN RAGAZZO AFRICANO

«Ma ogni integrazione ha le sue ricadute. E allora – scrive Gianluca Veneziani – il nostro vero rimorso è che giovani aitanti arrivati dall’Africa come Diouf, magari non si fregheranno il nostro lavoro, le nostre risorse o le nostre case, ma cominceranno a prendersi le nostre fasce di bellezza, faranno concorrenza sleale con i doni di madre natura, e magari faranno breccia pure nel cuore delle nostre donne, che davanti a noi diranno impietose. ‘Dio santo, quanto è bono Diouf’».

Diouf vive a Cividale, in provincia di Udine, da 5 anni. Frequenta l’ultimo anno delle superiori e gioca a basket nella under 20 della squadra locale.

(Immagine: Screenshot da Libero)