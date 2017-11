QuBì, Quanto Basta: contro la povertà dei bambini di Milano

Un programma da 25 milioni di euro per combattere la povertà infantile. Fondazione Cariplo lancia ‘QuBì, Quanto Basta’, un piano per contrastare la povertà dei minori a Milano, una condizione che, secondo le stime, coinvolge nel capoluogo lombardo un minore su dieci. Il programma triennale, presentato lo scorso 25 marzo a Papa Francesco a San Siro, ha il sostegno di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fiera Milano, con la collaborazione del Comune di Milano e delle organizzazioni del terzo settore. Disponibili già un totale di 20 milioni di euro, con Fondazione Cariplo che ha stanziato 12 milioni, Fondazione Vismara 5 milioni e Intesa Sanpaolo 3 milioni. E Fondazione Fiera Milano ha contribuito con altri 300 mila euro.

«Una società che non risolve i problemi sociali più urgenti e drammatici, dalla povertà dei bambini e degli anziani alla disoccupazione, è una società senza futuro», ha dichiarato Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo, in conferenza stampa. A Milano nel 2016 le famiglie con minori aiutate con misure di sostegno al reddito sono state 9.433, per un totale di 19.703 minori. E circa il 90% dei nuclei familiari con minori aiutati è sotto la soglia della povertà assoluta.

«Ci sono migliaia di bambini a Milano che qualche giorno non mangiano, qualche altro mangiano in modo insufficiente», ha continuato Guzzetti. «A questi bambini dobbiamo dare un futuro. Questa è una priorità assoluta. Speriamo di poterci rivedere tra tre anni per dire che abbiamo distrutto la povertà». Dopo la definizione e l’avvio delle attività, partirà una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi tra i cittadini, che coinvolgerà anche il mondo dello sport e dello spettacolo. Il programma, oltre ai finanziatori, è attivo per la collaborazione con il Comune e con alcuni soggetti del terzo settore come Caritas Ambrosiana, Banco Alimentare e Fondazione Pellegrini.

(articolo in collaborazione con Adnkronos. Foto Daniel Karmann/dpa)