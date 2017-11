Litiga con un tassista per il posto auto e gli stacca un orecchio a morsi

Un automobilista discute con il tassista e lo aggredisce rompendogli il naso e staccandogli un orecchio a morsi. Sembra una scena da film ma non lo è affatto. È quando accaduto stamattina a Milano, poco dopo le 7: un 29enne dopo un litigio ha assalito un autista di 48 anni. È accaduto precisamente in via Lepetit, vicino alla stazione centrale. La vittima è stata portata in codice giallo all’ospedale Niguarda, mentre l’aggressore, un italiano, secondo le informazioni del 118, intervenuto insieme alla polizia, è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli per traumi minori.

AUTOMOBILISTA LITIGA CON UN TASSISTA E GLI STACCA UN ORECCHIO

A quanto pare il 29enne e il tassista hanno discusso per motivi di viabilità: il primo, che ha precedenti, ha aggredito verbalmente il secondo perché pretendeva di parcheggiare nel suo posto. Secondo la dinamica ricostruita dalla polizia, il 29enne gli ha morso l’orecchio, che è rimasto attaccato solo per un lembo, e poi è risalito in auto, ma il tassista si è posizionato davanti per non farlo scappare e da li si è riaccesa la lite, andata avanti con calci e pugni. Il tassista è stato quindi portato in codice giallo al Niguarda e l’altro in condizioni meno gravi al Fatebenefratelli. Non sono stati ancora presi provvedimenti, starà a loro decidere se denunciarsi a vicenda.

(Foto da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / CLAUDIO PERI)