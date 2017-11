Al Tg2 sono partiti tre pezzi senza audio, creando non pochi problemi alla diretta televisiva. A inizio edizione, dopo i primi due pezzi, sono partiti tre servizi video muti. La conduttrice Chiara Lico ha provato a rilanciare per la seconda volta il Papa in Myanmar ed è partito Gentiloni. «C’è un crash del sistema di cui siamo vittime in questo momento», ha detto in studio.

Chiara Lico, nonostante il caos, non si è fatta prendere dal panico. Anzi. Con enorme pazienza ha rilanciato l’ennesimo servizio sbloccando l’impasse.

La cosa non è passata inosservata sui social. «La tecnologia non vi assiste oggi», ha twittato una utente che seguiva in questi minuti il telegiornale. C’è invece chi, tra i followers, ci ha scherzato sopra: «Quante materiale per Blob oggi».

#tg2 la tecnologia non vi assiste oggi. ( per chi pensava fossero problemi solo del tg5 ) — Lorena Politi (@Lorejournalist) 28 novembre 2017

#tg2 avrà dei criceti nei computer?!?!? — Angelo Di Maria (@AngeloDiMaria88) 28 novembre 2017

