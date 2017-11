Mister Friuli è un 18enne di colore e viene insultato sui social: «Non è abbastanza italiano»

Ha sbaragliato la concorrenza degli avversari e si è imposto come Mister Friuli Venezia Giulia 2017. Si chiama Alioune Diouf, ha 18 anni e ha origini senegalesi. Il ragazzo vive a Cividale del Friuli, frequenta l’ultimo anno delle superiori e gioca a basket nella under 20 della squadra locale. Ma per gli utenti dei social network «non è abbastanza italiano per potersi fregiare di quel titolo». E giù con altri commenti razzisti.

MISTER FRIULI 2017, LE RIDICOLE OFFESE RAZZISTE

Sul web, gli articoli che hanno pubblicato la notizia si sono riempiti immediatamente di offese e di insulti: «Siamo fuori di testa» scrive un utente, mentre un altro attacca i giudici definendoli «Traditori della patria» e un altro ancora si chiede «quando verrà eletto un mister Congo con la pelle chiara». Alcuni paragonano la vicenda di Alioune Diouf a quella di Samira Lui, la concorrente del Friuli finalista a Miss Italia 2017 (classificatasi al terzo posto della classifica generale). Anche su di lei erano piovute critiche e offese a causa del colore della sua pelle.

Insomma, in queste circostanze, il mondo della rete sa davvero offrire il peggio di sé. La migliore risposta, però, arriva da questo ragazzo di 18 anni, alto quasi due metri, che chiede soltanto di godersi il successo: «Qui mi hanno trattato sempre bene. Qui sto costruendo il mio futuro. Le polemiche mi rafforzano». Un bellissimo schiaffo morale a tutte quelle persone che, su di lui, hanno scritto le offese più infamanti a sfondo razzista.