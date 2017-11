Noemi Letizia confessa: «Voglio sempre un gran bene a Silvio»

Vi ricordate Noemi Letizia, finita nell’occhio del ciclone per aver avuto tra gli ospiti della festa dei suoi 18 anni nientemeno che Silvio Berlusconi? Oggi ha 26 anni e ha appena dovuto affrontare un divorzio con il suo ex marito Vittorio Romano, padre dei suoi due figli. A Diva e Donna – in edicola domani – ha confessato: «Ho sofferto di più per il divorzio che per il caso Berlusconi – ha dichiarato Noemi Letizia -. Ma restano due cose diverse: a 18 anni sono stata attaccata sulla base di nulla. Ora, pur essendo più matura, ho sofferto insieme ai miei figli e questa cosa è stata molto dolorosa. Sono anche dimagrita di 5 chili».

NOEMI LETIZIA E IL RAPPORTO ATTUALE CON BERLUSCONI

La ragazza, che adesso è pronta per ripartire da una nuova relazione con l’avvocato Carlo D’Orta, ha ammesso di non interessarsi più di tanto di politica e di non aver sentito più così spesso Berlusconi. E, in proposito, dice: «Ultimamente non ho avuto tempo di sentire Berlusconi, ma mio padre lo sente spesso. Silvio è un caro amico di famiglia, gli voglio sempre un gran bene. La politica non la seguo, ma mi farebbe piacere per il presidente che si realizzasse tutto ciò che desidera».

Infine, la 26enne che si è separata dall’ex marito dopo soli tre mesi di matrimonio, si è detta pronta per eventuali esperienze televisive. «L’Isola dei Famosi? Per ora non c’è nessuna proposta, ma se mi arrivasse ci penserei».