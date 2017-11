Le voci si rincorrono da mesi, ma oggi la casa reale l’ha ufficializzato: il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno nel 2018. L’attrice canadese, di 36 anni, è conosciuta dal grande pubblico per la serie Suits, in cui interpreta uno dei personaggi principali fin dall’esordio: Rachel Zane, prima assistente legale, poi avvocato dello studio newyorkese che fa da cornice al fortunato legal drama. Soprattutto, però, lei è la fidanzata di Mike Ross, uno dei due protagonisti della serie. Da stagioni gli spettatori aspettano che i due convolino a nozze e proprio quella in corso (la settima) dovrebbe essere quella buona, per assistere finalmente alla tanto attesa unione.

L’annuncio del matrimonio (vero) tra il principe Harry e Meghan Markle, però, ha fatto sorgere non pochi dubbi ai fedelissimi fan del fortunato legal drama: che ne sarà della coppia di avvocati? E il povero Mike Ross? Si chiedono su Twitter. Sì, perché insieme all’annuncio delle nozze, è stato confermato che il personaggio di Rachel Zane non sarà presente nell’ottava stagione (che invece ci sarà) di Suits. Il contratto dell’attrice canadese è in scadenza, come quello del suo partner sul set Patrick J. Adams, anche lui novello sposo nella vita reale. Sembra che la lunga esperienza nella serie finirà quest’anno per entrambi. Cancellare insieme la coppia di personaggi risulta forse più semplice per motivi di sceneggiatura, spiegano le riviste di settore, che da qualche giorno hanno fatto circolare le indiscrezioni sul loro addio.

I TWEET DEI FAN DI SUITS DOPO L’ANNUNCIO DELLE NOZZE TRA MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY

MEGAN MARKLE SPOSA IL PRINCIPE HARRY E LASCIA SUITS, CHE NE SARÀ DI MIKE ROSS?

Si congederanno dal grande pubblico con un matrimonio in pompa magna? Sembrerebbe proprio così, a sentire l’autore della serie tv Aaron Korsh. A conferma ci sarebbero anche le foto di Meghan Markle in abito bianco, che circolano tra gli scatti promozionali della settima stagione. Eppure il vestito gli spettatori lo hanno già visto un paio d’anni fa, quando Rachel Zane e Mike Ross hanno sfiorato il sì, prima dell’arresto dell’allora finto avvocato. Il legal drama ha abituato a repentini colpi di scena, quindi tutto può succedere. Quel che è certo, però, è che le puntate che andranno in onda a partire da gennaio 2018 (la settima stagione trasmessa per metà la scorsa estate è stata interrotta per una lunga pausa) sono le ultime in cui si vedrà recitare Meghan Markle.

Foto copertina: Rick Madonik/The Toronto Star via ZUMA Wire