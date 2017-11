Alessandra Mussolini: «Con il Duce due mesi a Ostia sarebbe tutto risolto»

«I cittadini hanno votato la candidata dei cinque stelle. Ora lei assieme allo Stato dovrà far vedere cosa sa fare e dar seguito alle promesse fatto in campagna elettorale. Un ascoltatore vi ha scritto che servirebbe mio nonno per riportare l’ordine? Sì, magari due o tre mesi. Due o tre mesi di mio nonno a Ostia e si risolve tutto, sì. Quando già tu vedi le forze dell’ordine che vanno in giro la gente è più tranquilla». Alessandra Mussolini, ospite di ECG su Radio Cusano Campus, parla dell’indicazione a proposito del Generale Gallitelli come possibile nuovo premier: «Già l’avevo sentito come nome che girava. Se Berlusconi l’ha fatto presumo ci sia già stato un mezzo accordo, o che il presidente glielo abbia detto prima di nominarlo».

LEGGI ANCHE > ENRICO MONTESANO PROPONE CANZONI DEL LEADER DI CASAPOUND NEI SUOI SPETTACOLI

MUSSOLINI OSTIA E DI BATTISTA “FINTO”

E sui 5 stelle la nipote del Duce spiega: «Di Battista è finto. Quelli fanno le cose per andare sui giornali, c’è tutto un disegno di marketing dietro. Quello non vedeva l’ora di far parlare di sé. Visto che ora c’è Di Maio si chiedeva come fare per andare ancora di più alla ribalta. Così ha trovato questa idea. È finto. È un falsone». Su Salvini: «Voleva portare Forza Italia dal notaio per evitare inciuci futuri dopo le elezioni? Si sta Berlusconizzando, i contratti li ha inaugurati Berlusconi».

(Credit Image: © Patrizia Cortellessa/Pacific Press via ZUMA Wire)