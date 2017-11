Black Mirror 4: il trailer di Arkangel e Crocodile | VIDEO

Black Mirror sta tornando. La quarta stagione della serie Netflix offre stavolta ben sei nuovi episodi. Ancora non c’è la data ufficiale del debutto sulla piattaforma ma Netflix ha rilasciato i trailer dei primi due episodi: Arkangel e Crocodile.

LEGGI ANCHE > ENRICO MONTESANO PROPONE CANZONI DEL LEADER DI CASAPOUND NEI SUOI SPETTACOLI

Arkangel: il trailer dell’episodio di Black Mirror 4

Cast: Rosemarie Dewitt (ha recitato in La La Land e nella serie Mad Men), Brenna Harding (premio Logie Award, A Place to Call Home), Owen Teague (dalla serie Bloodline)

Regista: Jodie Foster

Scritto da: Charlie Brooker

Crocodile: il trailer dell’episodio di Black Mirror 4

Cast: Andrea Riseborough (nel splendido Birdman e dalla serie Bloodline), Andrew Gower (da Outlander), Kiran Sonia Sawar (conosciuta per Murdered By My Father)

Regista: John Hillcoat (ha diretto Triple Nine e Lawless)

Scritto da: Charlie Brooker