On the Road è un documentario realizzato da The Guardian, una delle più importanti testate inglesi, per raccontare la prostituzione in Italia. On the Road è il nome di un’associazione che aiuta le donne vittime della tratta dei trafficanti del sesso, accompagnando Jennifer, una ex prostituta nigeriana che lavora per questa onlus attiva da più di vent’anni in diversi ambiti per la tutela e la promozione dei diritti umani e della dignità delle persone.

Il documentario On the Road-vivere e lavorare in Italia nella “Via dell’Amore “ è curato da Piers Sanderson. si concentra in particolare sulle centinaia di prostitute che lavorano sulla Bonifica, conosciuta ironicamente la via dell’amore, una strada che collega diverse città marchigiane e abruzzesi lungo il Mar Adriatico, lunga quindici chilometri. La Bonifica è un noto luogo di prostituzione, e da alcuni anni si è assistito a un forte incremento della presenza di donne che offrono il loro corpo provenienti dall’Africa, in particolare dalla Nigeria. Il documentario On the Road racconta la vita di queste migranti, che per diversi motivi, spesso dietro ricatti e violenze, sono state costrette a prostituirsi, descrive la crescente intolleranza degli italiani verso questo tipo di attività, e il difficile mestiere della Ong che prova a tutelare le nigeriane.

The Guardian sottolinea come dalla caduta di Gheddafi in Italia siano arrivate decine di migliaia di donne dall’Africa, e un gruppo consistente di queste migranti sia stata costretta a vendere il proprio corpo per strada.