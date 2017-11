Cecilia Rodriguez ha guadagnato più di 150 mila euro al Grande Fratello Vip. Lo rivela il settimanale Gente, che spiega come la sorella di Belen Rodriguez sia stata pagata con una cifra tra i 12 e i 15 mila per ogni puntata a cui ha partecipato. Essendo rimasta nella casa del Grande Fratello Vip per undici settimane, il suo cachet complessivo ha quasi sicuramente superato la somma di 150 mila euro.

Cecilia Rodriguez, quanto ha guadagnato al Grande Fratello Vip

Un importorilevante, che Cecilia Rodriguez potrà sicuramente aumentare considerevolmente nei prossimi mesi. La sorella di Belen è stata infatti il personaggio di maggior rilievo dell’attuale stagione del programma di Canale 5, grazie alla rottura con il suo fidanzato Francesco Monte e la relazione, avviatasi proprio nella casa del Grande Fratello Vip, con il concorrente Ignazio Moser. Difficile stimare l’impatto dell’ondata di popolarità che ha rilanciato il nome di Cecilia Rodriguez, finora protagonista di una carriera rimasta prevalentemente nell’ombra della ben più celebre sorella Belen.

La modella è molto contesa dalle trasmissioni TV così come dai giornali di gossip, visto che è stata la concorrente del Grande Fratello Vip che ha suscitato la maggior attenzione, anche negativa, sui social media. L’episodio del presunto rapporto orale nell’armadio, in realtà un bacio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è stato oggetto di infiniti dibattiti e scontri su Facebook così come su Instagram. La retribuzione citata da Gente sui guadagni della modella di origini argentine al Grande Fratello è relativamente bassa, riferita ai cachet a puntata per gli altri concorrenti. Cristiano Malgioglio, Corinne Cléry, Simona Izzo e Serena Grandi sarebbero stati i concorrenti più pagati secondo un articolo di Excite, che parla di 40 mila euro a puntata. Più controversa invece la retribuzione per Giulia De Lellis, che sarebbe per Excite di 40 mila euro, mentre altre fonti indicano una retribuzione in linea a quella di Cecilia Rodriguez.