La commovente ultima lettera di un papà morto alla figlia per il suo compleanno

«Questa è la mia ultima lettera d’amore per te, fino a quando non ci incontreremo di nuovo. Non voglio che versi più una sola lacrima per me, piccola mia, perché adesso mi trovo in un posto migliore. Sei e sarai sempre il gioiello più prezioso che mi sia stato donato». È uno delle frasi commoventi di un messaggio che Mike, morto nel 2013, quattro anni dopo la sua scomparsa ha riservato alla figlia Bailey Sellers per il suo 21esimo compleanno. Prima di andare via il papà, deceduto per un tumore che gli venne diagnosticato dopo il Natale 2012, aveva prepagato dei fiori da far recapitare a sua figlia per i festeggiamenti futuri. Stavolta la ragazza ha ricevuto anche una bellissima lettera, che ha deciso di condividere con tutti.

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO — Bailey Sellers (@SellersBailey) 24 novembre 2017

L’ULTIMA LETTERA DEL PAPÀ MORTO ALLA FIGLIA

Bailey vive a Johnson City, in Tennessee. L’immagine del bouquet viola e della lettera ricevuta che ha pubblicato tre giorni fa ha fatto il giro dei social network. «Mio padre è scomparso per un cancro quando avevo 16 anni. Prima di morire – ha scritto la ragazza nel post – aveva prepagato dei fiori da farmi recapitare per i miei compleanni futuri. Oggi è il ventunesimo ed è l’ultimo con i suoi fiori. Mi manchi tanto papà». «Oggi – è il messaggio di Mike – è il tuo ventunesimo compleanno e voglio che rispetti sempre tua mamma e che resti fedele a te stessa. Sii felice e vivi la tua vita al massimo. Io sarò con te a ogni traguardo, guardati intorno e mi troverai. Ti voglio bene Boo, Boo, buon compleanno!!! Papà». Bailey è l’ultima dei fratelli. «Loro sono tutti più grandi, immagino che abbia scelto di mandare i fiori per cinque anni soltanto a me perché ero la più piccola e sarebbe stato più difficile per me affrontare il lutto», è una sua dichiarazione sul Corriere della Sera. Mike William Sellers lavorava in un negozio di vernici. Nel 2013 aveva 56 anni. Voleva incoraggiare la sua ragazza a proseguire da sola nel suo cammino. «Non sono pronta e non lo sarò mai, ma sono certa che lui resterà sempre con me», dice Bailey.

(Immagine dal profilo Twitter di Bailey Sellers)