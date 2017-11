«Alemanno pezzo di m….». Il coro accogliente all’autogrill Casilina | VIDEO

Gianni Alemanno è stato accolto così da un’associazione napoletana, Napoli Direzione Opposta, che era in viaggio verso Roma per la manifestazione contro la violenza sulle donne. All’autogrill Casilina gli attivisti hanno intonato un coro, non proprio delicato, verso l’ex sindaco di Roma.

L’ex sindaco, dopo aver comunque sorriso ai ragazzi che lo aspettavano all’uscita dell’autogrill, si è poi allontanato in macchina.