«Un abbraccio affettuoso a chi pensa che due come noi – con tutto ciò che abbiamo fatto insieme in questi anni – possano dividersi sul futuro». Luca Lotti e Maria Elena Boschi si scattano un selfie per replicare. Una decisione per replicare ai retroscena di stamane su Repubblica e Messaggero. Su diversi quotidiani oggi erano apparsi articoli che raccontavano di un contrasto tra il ministro dello Sport e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio sulla strategia del Pd in vista delle elezioni.

