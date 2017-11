Berlusconi rinviato a giudizio per il Ruby-ter

Da un processo all’altro, come ai vecchi tempi. E così, dopo l’udienza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo che deve pronunciarsi sull’incandidabilità di Silvio Berlusconi in virtù della legge Severino, oggi arriva la notizia che la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex cavaliere nell’ambito del processo Ruby-ter.

BERLUSCONI RUBY TER: LA DECISIOEN

Si tratta di uno dei filoni dell’inchiesta che vede coinvolto l’ex presidente del Consiglio all’epoca delle cene eleganti di Arcore. Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari insieme a Roberta Bonasia, 32 anni, ex infermiera e poi modella.

Perché la procura di Torino? All’origine dell’apertura del filone d’inchiesta presso il capoluogo piemontese ci sarebbe il bonifico arrivato in un istituto di credito torinese proprio a favore della stessa Bonasia: per i magistrati, avrebbe ricevuto quei soldi in cambio di dichiarazioni false da rendere nell’ambito dei procedimenti giudiziari proprio sulle cene di Arcore.

Secondo alcune intercettazioni telefoniche, la Bonasia era stata indicata da molti come la presunta compagna di Silvio Berlusconi, ma la circostanza è stata più volte smentita dai due.