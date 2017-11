I tifosi vanno in crisi: «Spostate Gomorra, venerdì c’è Napoli-Juve»

L’eterno dilemma tra la partita di calcio e il film in tv. Ma questa volta, c’è seriamente il rischio di causare liti familiari da lancio di piatti e bicchieri. Venerdì 1° dicembre, infatti, è il giorno della trasmissione delle puntate 5 e 6 di Gomorra. Ma è anche quello di una delle partite più decisive per il prossimo campionato di serie A, Napoli-Juventus.

GOMORRA NAPOLI-JUVENTUS, LA CONTEMPORANEITÀ DEGLI EVENTI

Un giorno della settimana piuttosto anomalo per un match di calcio, ma necessario visto il successivo impegno infrasettimanale in Champions League per entrambe le formazioni, entrambe – del resto – in corsa per la qualificazione. Il venerdì, invece, è – da palinsesto – il giorno designato per mandare in onda Gomorra. Il problema è che molti tifosi del Napoli (ma, ne siamo sicuri, anche della Juventus) sono dei fan scatenati anche della serie televisiva.

In queste ore, negli uffici di SKY stanno arrivando centinaia di segnalazioni da parte dei tifosi e degli appassionati di Gomorra per chiedere all’emittente satellitare di evitare la contemporaneità dei due eventi. Tanti anche gli appelli sui social network. Insomma, il dilemma Gomorra o Napoli-Juventus sembra essere l’argomento principale del popolo del web.

GOMORRA NAPOLI-JUVENTUS, CONSIGLI UTILI PER NON PERDERSELI

Difficilmente, però, questa mobilitazione potrà andare a buon fine. L’emittente, infatti, ha stabilito da tempo i suoi palinsesti e lo slittamento di Gomorra a un altro giorno avrebbe del clamoroso. Bene. Allora non resta che godersi in diretta la partita e registrare – come si faceva ai vecchi tempi – le puntate della serie tv. Semplice, vero?