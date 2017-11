“Fare un servizio fotografico per una linea di costumi da bagno al sesto mese di gravidanza, fatto“. Con questo messaggio e il classico hashtag #TheBlondeSaladGoesToPuglia, Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una sua foto in costume da bagno al sesto mese di gravidanza. Nello scatto la fashion blogger si tocca il pancino. Il problema è che sarebbe troppo piccolo per diversi suoi followers.

Shooting a swimwear campaign at 6 months pregnant ✔️ #TheBlondeSaladGoesToPuglia Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 23 Nov 2017 alle ore 07:25 PST

Per chi non lo sapesse ancora Chiara aspetta un figlio dal rapper e giudice di X Factor Fedez. Entrambi documentano su Instagram tutti i passi della gravidanza, dall’annuncio alle prime ecografie.

I followers della Ferragni però rimangono stupiti dalla minima pancia che presenta la ragazza. E spesso i commenti non sono molto delicati. Qualche fan la difende: «Voi ancora pensate che le donne incinte debbano essere balene. Io sono di 22 settimane e due settimane fa ero proprio così (e anzi, il bambino è più grosso di quanto dovrebbe)».