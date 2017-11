X Factor, che lite tra Fedez e Manuel Agnelli: il rapper insulta e lascia il tavolo dei giudici | VIDEO

Puntata incandescente quella di X Factor con una furibonda lite Fedez Agnelli. I due giudici si sono confrontati con toni veramente molto aspri dopo l’eliminazione di Gabriele Esposito e il nuovo salvataggio di Rita Bellanza. Sono volate parole grosse, nell’imbarazzo generale: più volte Mara Maionchi e la conduttrice Daniela Collu hanno cercato di mettere fine al litigio, senza particolare successo.

LEGGI ANCHE > Lo squirting approda a X Factor 11 | VIDEO

LITE FEDEZ AGNELLI, GUARDA IL VIDEO

A Fedez non è andata giù che il suo collega non abbia condiviso la scelta di mandare al tilt Esposito e Bellanza, quel meccanismo che tiene in considerazione la scelta del pubblico. Invece, si è optato per un più classico ballottaggio che ha visto prevalere Rita Bellanza, già fenomeno social dalla sua prima esibizione nel talent Sky.

Fedez ha accusato Manuel Agnelli di essere uno str***o e un parac**o, mentre il cantante rock ha invitato Fedez a «comportarsi da adulto». La rabbia del rapper viene sfogata prima brandendo in modo piuttosto nervoso il microfono e poi abbandonando il tavolo della giuria. Non si tratta della prima scintilla tra Fedez e i suoi colleghi: nel corso delle altre puntate c’erano stati litigi anche con la cantante Levante e con la scopritrice di talenti Mara Maionchi.