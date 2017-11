Paola Taverna si paragona ad Albert Einstein. Come notato su Twitter da Eugenio Cipolla, la senatrice M5S durante un convegno M5S intitolato Parole Guerriere ha espresso una comparazione piuttosto curiosa col premio Nobel per la Fisica, giudicato uno dei più grandi geni della storia dell’umanità.

Paola Taverna si paragona ad Albert Einstein | VIDEO

«Sono sempre stata presentata come quella che ‘viene dal Quarticciolo’, come se avessi addosso la lettera scarlatta. Ma perche’, se Einstein veniva dal Quarticciolo non avrebbe formulato la teoria della relativita’?“». Paola Taverna, accortasi del paragone un po’ forzato con Einstein, eufemismo, si è poi corretta rimarcando di aver fatto uno sfondone che avrebbe portato a termine la sua carriera politica. Speriamo ovviamente che non sia così, anche se l’episodio è indubbiamente bizzarro. Taverna è una delle parlamentari più popolari nella base del Movimento 5 Stelle per la sua verve polemica e per l’aggressività mostrate nel modo in cui fa opposizione, simile ad Alessandro Di Battista con cui condivide le origini romane.

Foto copertina: screenshot del video condiviso da Nonleggerlo