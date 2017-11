Che cos’è l’eleganza? O meglio: che cosa ci rende volgari? Una questione annosa, su cui nelle ultime ore stanno dibattendo i followers di Selvaggia Lucarelli e di Belen Rodriguez. Il tutto è cominciato da una foto postata su Instagram dalla showgirl argentina, dagli studi di Tú sí que vales. Abito color cipria e sguardo intenso, lo scatto ha spopolato. Rispondendo a un commento, però, Belen ha espresso un concetto un po’ divisivo: «A me piace essere magra, lo trovo elegante, quando ingrasso mi sento un po’ volgarotta! Ma è una mia sensazione. Degustibus».

Oltre a farle notare che avrebbe dovuto scrivere «de gustibus» invece di «degustibus», in molti hanno attaccato la showgirl, che implicitamente sembrava voler intendere che la magrezza è sinonimo di eleganza o – peggio ancora – che i chili di troppo rendono volgari. Altri hanno subito puntualizzato che il commento era auto-riferito e quindi, senza voler offendere nessuna donna in carne, Belen chiariva solo il perché le piaccia essere in forma.

SELVAGGIA LUCARELLI VS BELEN RODRIGUEZ: IL DIBATTITO SU “ELEGANZA E VOLGARITÀ”

Il dibattito sul concetto di eleganza scatenato dalla foto non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, che su Facebook ha ripubblicato il post di Belen Rodriguez. «Cara Belen, l’eleganza non è nella magrezza. È, per esempio, in una casa piena di telecamere, utilizzare gli armadi per appendere, al massimo, i vestiti. Lascia fa’», ha aggiunto, con un riferimento non troppo velato alla sorella Cecilia e alle scene intime di cui è stata protagonista dentro la casa del Grande Fratello VIP.



Il dado è tratto: nella discussione sui concetti di “eleganza” e “volgarità” adesso ci sono tutti gli elementi per il dibattito social più esplosivo di sempre. Il triangolo Cecilia Rodriguez (appena uscita dal reality), Ignazio Moser e Francesco Monte (l’ex fidanzato della sorella della showgirl argentina, lasciato proprio dalla casa del Grande Fratello VIP) è uno degli argomenti più seguiti del momento. Selvaggia Lucarelli, si sa, è tanto amata, quanto odiata. E Belen è – come sempre – sulla bocca di tutti. Per non parlare del contenuto, declinato presto in “magre contro grasse” o anche in “rifatte contro naturali”. Stay tuned, perché potrebbero volare non pochi stracci virtuali.