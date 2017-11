La decisione di un preside a Palermo: «A scuola è vietato pregare»

In una scuola di Palermo è vietato pregare. Lo ha deciso il preside. Nicolò La Rocca, il dirigente scolastico dell’istituto Ragusa Moleti, frequentato da bimbi che vanno dai 3 ai 10 anni, stamattina ha diramato una circolare agli insegnanti stabilendo il divieto di recitare preghiere durante l’orario scolastico e anche durante l’ora di religione. la decisione ha sorpreso sia docenti che allievi e genitori. Al suono della campanella, alcuni insegnanti hanno discusso dell’avviso del dirigente, tra lo stupore delle mamme e dei papà dei bambini, che chiedevano informazioni sull’accaduto ai propri figli.

A PALERMO UN PRESIDE STABILISCE CHE A SCUOLA È VIETATO PREGARE

Uno degli insegnanti ha rilevato che la decisione del preside è stata assunta senza che siano stati consultati gli organismi scolastici. Le immagini sacre sono state già rimosse dal plesso centrale della scuola e probabilmente saranno rimosse anche dalle due succursali dell’istituto. «Mamma, la maestra di religione oggi ci ha detto che non potevamo fare la preghiera», ha avvertito qualche alunno all’uscita da scuola. E un altro: «Papà, lo sai? Oggi la maestra non mi ha fatto dire la preghierina prima della merenda». Una decisione destinata a far discutere.

(Foto da archivio Ansa)