Radja Nainggolan ha risposto alla critica di un tifoso scritta sul suo profilo Instagram dopo che il fortissimo giocatore della Roma aveva condiviso un post sulla sconfitta per 2 a 0 contro l’Atletico Madrid. Il centrocampista aveva scritto «Andiamo avanti. Passo sbagliato ma nn e perduto niente…» a fianco di una foto che ritraeva l’11 giallorosso sceso in campo contro l’Atletico Madrid. Parole che hanno suscitato un commento piuttosto polemico di un utente Instagram, che si chiama 24sj_asroma che ha evidenziato come la vittoria contro la Lazio abbia distratto la Roma. «Troppo esaltati dal derby, dopo si prendono sempre mazzate».

Radja Nainggolan risponde su Instagram a chi critica la Roma esaltata dopo il derby

Radja Nainggolan ha risposto però in modo rabbioso a questo commento che metteva in dubbio la concentrazione dei suoi compagni di squadra durante la partita persa contro l’Atletico Madrid, riproponendo una consueta critica alla Roma. «radjanainggolan.4@24sj_asroma va bene hai ragione tu… ma ti rendi conto che dici? Esaltati? Era una partita difficile… ma esaltati e un altra cosa…». Un commento un po’ sgrammaticato, ma che esprime bene la rabbia di Nainggolan per chi ha messo in dubbio la concentrazione e la prepazione della Roma nella partita persa contro l’Atletico Madrid.

Una sconfitta che mette a rischio anche la qualificazione della squadra giallorossa per la Champion’s League, dopo le brillanti ultime prestazioni che l’avevano portato al primo posto del girone. Con una vittoria in casa contro la squadra più debole del girone C, il Qarabag, renderebbe però impossibile il sorpasso dell’Atlatico Madrid, che deve battere il Chelsea per potersi qualificare agli ottavi di finale di Champion’s League.