Il magazzino di Amazon che sciopera durante il Black Friday (in Italia)

Proprio in occasione del Black Friday 2017 i lavoratori di Castel San Giovanni, centro di smistamento nel Piacentino dove lavorano in 1.600, entrano in sciopero. I dipendenti, che diventano anche 2mila con contratti in somministrazione durante il periodo di Natale, incrociano le braccia. Lo sciopero, comunicano le organizzazioni sindacali Ugl Terziario, Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil, «comincerà con il turno mattutino del 24 novembre e e terminerà all’inizio del turno mattutino del 25 novembre».

LEGGI ANCHE > BLACK FRIDAY 2017: SFRUTTATELO PER I REGALI DI NATALE

BLACK FRIDAY SCIOPERO AMAZON IN ITALIA

A parlare dello stop che precederà anche il più ben critico “Cyber monday” è oggi Il Sole 24 ore.

Nel centro, diventato fulcro dello smistamento Amazon in Italia, i dipendenti sono assunti con contratto del commercio, a 1.450 euro lordi (quelli dei tre depositi di tre depositi di smistamento ad Avigliana, Origgio e Rogoredo hanno invece un contratto da logistica).

LEGGI ANCHE > BLACK FRIDAY 2017: TUTTI I PRODOTTI PER ANIMALI IN OFFERTA

I sindacati sono entrati solo un anno fa nell’azienda. Qualche mese fa al Sole 24 Ore la società aveva dichiarato: «Abbiamo ricevuto nei mesi scorsi una proposta di piattaforma integrativa da parte delle organizzazioni sindacali. A seguito di un’attenta analisi, abbiamo ritenuto la proposta ricevuta non in linea con una visione di sviluppo a lungo termine del centro di distribuzione di Castel San Giovanni. In Italia così come negli altri Paesi in Europa in cui siamo presenti, manteniamo relazioni con le rappresentanze dei lavoratori e le organizzazioni sindacali; allo stesso tempo manteniamo la nostra politica della porta aperta che incoraggia i dipendenti a trasferire i loro commenti, le loro domande e le loro preoccupazioni direttamente al proprio management team. Crediamo fermamente che questo rapporto diretto sia il modo più efficace per capire e rispondere alle esigenze del nostro personale». Secondo i sindacati ora sono oltre 500 i lavoratori «che a larghissima maggioranza hanno deciso di indire lo sciopero e anche di astenersi da qualsiasi forma di orario straordinario fino al 31 dicembre 2017». Questo per via delle strategia di Amazon «volta all’ascolto formale e alle buone relazioni ma rigorosamente orientata alla sterilità del confronti. Si parli insomma finchè si vuole a patto che non si arrivi a conclusioni condivise».

(foto copertina Stefan Puchner/dpa)