Yesterday: le notizie di oggi 22 novembre | VIDEO

#Berlusconi

Oggi l’udienza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso di Berlusconi per potersi candidare. Qui la nostra intervista ad Antonio Di Pietro.

#MilenaGabanelli

Milena Gabanelli avvia nuova collaborazione con il Corriere della Sera e La7 dopo l’addio alla Rai

#Mugabe

Robert Mugabe si è dimesso da presidente, lo Zimbabwe festeggia la fine della dittatura durata 37 anni

#Uber

Uber ha pagato 100 mila dollari agli hacker che hanno rubato i dati di 50 milioni di utenti e 7 milioni di autisti

#OlindoeRosa

Ammesso l’incidente probatorio per il processo sulla strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi in aula