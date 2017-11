Fabrizio Frizzi, le prime foto dopo il malore

Il settimanale Chi, in edicola dal 22 novembre, ha pubblicato le immagini della prima uscita di Fabrizio Frizzi dopo l’ischemia che lo ha colpito meno di un mese fa mentre stava registrando una puntata dell’Eredità. Il conduttore è tornato a casa da qualche giorno. Nel settimanale diretto da Alfonso Signorini le foto testimoniano la sua ripresa verso la vita di sempre.

Il titolo è un incoraggiamento verso Frizzi: “Forza Fabrizio”.

Fabrizio è stato fotografato mentre passeggia con la moglie Carlotta e la figlia Stella. Riporta Chi: «Il suo sorriso è la migliore rassicurazione per tutti gli amici e i telespettatori che lo amano e che hanno seguito con apprensione il decorso della sua malattia. Lo stesso Frizzi in un post su Facebook aveva scritto: “Cari amici sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi… Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura. Un abbraccio a tutti“».

(foto Ansa/ MONDADORI PRESS OFFICE)